Eurolega basket | Olimpia Milano sbanca Kaunas 89-78

Kaunas (Lituania), 16 ottobre 2025 – L’EA7 Emporio Armani Milano, nonostante le pesanti assenze di Brown, Nebo e LeDay, riassapora il dolce gusto della vittoria in Eurolega battendo a domicilio lo Zalgiris Kaunas 89-78. Una vittoria figlia del grande carattere messo in campo dagli uomini di coach Ettore Messina che, neppure dopo essere finiti a -16 sotto i colpi di un tarantolato Butkevicius (per lui 20 punti segnati tutti nel primo tempo), ha mollato la presa sul match riuscendo a ribaltare la situazione con una ripresa di grande solidità difensiva e qualità (50-36 il parziale nei secondi 20’ di gioco). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eurolega basket: Olimpia Milano sbanca Kaunas 89-78

