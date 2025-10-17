Euroleague seconda vittoria di fila per la Virtus | espugnato il parquet dell' ASVEL
La Virtus completa la doppietta contro le squadre francesi, battendo l'ASVEL Villeurbane per 83-90 in trasferta. La partita è stata combattuta per tutti i 40 minuti di gioco finché le Vu Nere non hanno preso il controllo con un parziale di 0-13 negli ultimi due quarti, portandosi in vantaggio di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Euroleague, seconda vittoria di fila per la Virtus: espugnato il parquet dell'ASVEL - Coach Ivanovic al termine del match: "Abbiamo affrontato una partita tosta, nei due segmenti finali abbiamo espresso un gioco migliore in difesa" ... Lo riporta bolognatoday.it
Basket, Eurolega: Edwards dice 36 e la Virtus sbanca Villeurbanne - 83 e centrano il secondo sigillo europeo di fila (il primo in trasferta) ... Da msn.com
Eurolega: seconda vittoria per la Virtus, Monaco ko 77-73 - I campioni d'Italia in carica vincono un match equilibratissimo fino alla fine (all'intervallo lungo i pad ... Come scrive msn.com