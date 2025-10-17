La serie HBO “ Euphoria ” ha aggiunto 18 nuovi membri al cast della terza stagione. Il dramma scolastico della HBO creato da Sam Levinson tornerà nella primavera del 2026 con otto nuovi episodi. Tra i nuovi volti che si uniscono al cast troviamo: Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Colleen Camp, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, Jessica Blair Herman, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Rebecca Pidgeon e Sam Trammell. Oltre a loro, si aggiungono anche nomi illustri come: Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler ed Eli Roth. Inoltre, tornano nella serie Alanna Ubach (che interpreta Suze), Daeg Faerch (Mitch), Melvin Bonez Estes (Bruce), Paula Marshall (Marsha), Sophia Rose Wilson (BB) e Zak Steiner (Aaron). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Euphoria, svelato il cast completo della terza stagione: ci sono grandi nomi