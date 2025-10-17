Eui e Unicef insieme per un programma che unisce giovani migranti e cittadini

L’Istituto Universitario Europeo (EUI) e l’UNICEF, in collaborazione con il Comune di Firenze, hanno lanciato U-LEAD, un programma di dodici settimane che riunisce minori stranieri non accompagnati (MSNA), giovani adulti, studenti delle scuole superiori italiane e membri del mondo accademico per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it