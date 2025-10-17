Ethan Hawke | A mia figlia Maya non interessava la mia opinione sulla sua scelta di fare l' attrice
L'attore ha lodato le capacità recitative di sua figlia, sottolineando come adesso sia lei ad assicurarsi che lui non rimanga "bloccato" negli anni Novanta. Maya Hawke avrà anche genitori famosissimi come Ethan Hawke e Uma Thurman, ma secondo suo padre, a lei non importava nulla di ciò che lui pensava riguardo al seguire le loro orme e perseguire la carriera di attrice. "Non le importava cosa pensassi. Non c'era modo di fermarla, e questo è l'atteggiamento giusto. Perché se hai questo atteggiamento, in realtà non può andare male. La mia opinione al riguardo è che se ti concentri su ciò che puoi dare alle arti, sarai davvero felice. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Ethan Hawke parla del divorzio con Uma Thurman: "È umiliante anche quando parlano bene di noi" - In un'intervista a GQ UK, Ethan Hawke ha definito "umiliante" il divorzio da Uma Thurman, ricordando i riflettori impietosi dei media e riflettendo sul legame fragile tra amori nati sul set e vita ... Lo riporta movieplayer.it
Ethan Hawke ha trovato il suo posto - Quando Ethan Hawke arriva al nostro appuntamento, in un piccolo caffè affollato di Brooklyn, è in anticipo di quindici minuti. Da gqitalia.it
“Ho letto che si parla di protesi, di mille trucchi diversi ma non è vero, cambiare il colore degli occhi ha cambiato il mio viso. A mia moglie non piaceva”: così Ethan ... - L'attore racconta la sua trasformazione per interpretare Lorenz Hart: "I miei colleghi mi trattavano diversamente, a mia moglie non piaceva" ... Secondo ilfattoquotidiano.it