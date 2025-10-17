Ethan Hawke | A mia figlia Maya non interessava la mia opinione sulla sua scelta di fare l' attrice

L'attore ha lodato le capacità recitative di sua figlia, sottolineando come adesso sia lei ad assicurarsi che lui non rimanga "bloccato" negli anni Novanta. Maya Hawke avrà anche genitori famosissimi come Ethan Hawke e Uma Thurman, ma secondo suo padre, a lei non importava nulla di ciò che lui pensava riguardo al seguire le loro orme e perseguire la carriera di attrice. "Non le importava cosa pensassi. Non c'era modo di fermarla, e questo è l'atteggiamento giusto. Perché se hai questo atteggiamento, in realtà non può andare male. La mia opinione al riguardo è che se ti concentri su ciò che puoi dare alle arti, sarai davvero felice. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

