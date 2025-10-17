Estupinan Milan è la giornata decisiva! le ultimissime su Milan Fiorentina Allegri ha pronta una soluzione alternativa

Calcionews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Estupinan Milan, il giocatore è in dubbio: giornata chiave! Allegri pronto a lanciare l’alternativa con la Fiorentina Giornata decisiva per lo staff medico del Milan e per Massimiliano Allegri, in attesa di conoscere l’esito definitivo sulle condizioni di Pervis Estupiñán. L’esterno ecuadoriano, alle prese con un problema alla caviglia rimediato in Nazionale, resta in forte . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

estupinan milan 232 giornataMilan, oggi esami per Rabiot, Pulisic ed Estupinan: la situazione - Oggi &#232; una giornata di esami medici in casa rossonera: dopo gli infortuni con le rispettive nazionali, Adrien Rabiot, Christian Pulisic e Pervis Estupinan si sottoporranno infatti ad ... Scrive milannews.it

estupinan milan 232 giornataInfortunio Estupiñán: buone notizie per il Milan. La situazione in vista contro la Fiorentina - La situazione attuale Dopo giorni di apprensione legati alle condizioni fisiche dei nazionali, per il Milan arrivano finalme ... Secondo calcionews24.com

MN - Il punto sugli infortunati in casa Milan: slittano a domani gli esami di Pulisic. Oggi controlli confermati per Estupinan e Rabiot - Questa sosta per le Nazionali &#232; stata particolarmente indigesta per il Milan, che ha perso per infortunio diversi giocatori. Scrive milannews.it

