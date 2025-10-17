Estratto de La diplomazia della rissa 

Un tempo la diplomazia era un ring nascosto da frasi calibrate, sguardi e strette di mano capaci se non di evitare le guerre, almeno di rimandarle. Non a caso Georges Pompidou la definiva un incontro di pugilato con il tintinnio dei bicchieri di champagne al posto del gong, mentre per Winston Churchill era «l’arte di dire a qualcuno di andare all’inferno in modo tale che ti chieda le indicazioni». Oggi i leader mondiali tendono a fare diplomazia a colpi di tweet, pretendendo di costruire la pace con parole che sembrano uscite da una riunione di condominio. La diplomazia, quella vera, sembra in ferie da un bel po’. 🔗 Leggi su Lettera43.it

