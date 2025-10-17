Estorsioni e fiumi di droga da Calabria e Campania | 27 condanne e 2 assoluzioni a Palermo I NOMI

La prima sezione della Corte d'appello di Palermo ha condannato ventisette imputati, assolvendone solo due, nel processo contro la mafia di Brancaccio, Roccella e Santa Maria di Gesù e per i traffici di droga e le estorsioni che riguardavano anche il mandamento di Porta Nuova. Si tratta del giudizio in cui, nei giorni scorsi, si era registrato il pentimento di Vincenzo Petrocciani, trafficante.

