Estorsioni e fiumi di droga da Calabria e Campania | 27 condanne e 2 assoluzioni a Palermo I NOMI

La prima sezione della Corte d’appello di Palermo ha condannato ventisette imputati, assolvendone solo due, nel processo contro la mafia di Brancaccio, Roccella e Santa Maria di Gesù e per i traffici di droga e le estorsioni che riguardavano anche il mandamento di Porta Nuova. Si tratta del giudizio in cui, nei giorni scorsi, si era registrato il pentimento di Vincenzo Petrocciani, trafficante. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Processo d'appello per la mafia di Brancaccio, Roccella e Santa Maria di Gesù e per i traffici di droga e le estorsioni che riguardavano anche il mandamento di Porta Nuova.

