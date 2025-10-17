Estorsioni con metodo mafioso sì al carcere per la figlia e il genero di Totò Riina

La Cassazione ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere per Maria Concetta Riina e il marito Antonino Ciavarello, rispettivamente figlia e genero del defunto boss di Cosa Nostra Totò Riina, indagati dalla procura di Firenze. I supremi giudici della seconda sezione penale ieri. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

