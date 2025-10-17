Estorsione la figlia Riina si consegna
18.20 Si è consegnata alla stazione dei Carabinieri di Villagrazia, a Palermo,Maria Concetta Riina, figlia del boss di Cosa Nostra "Totò". E' accusata di estorsione aggravata dalla Dda di Firenze. La Cassazione ieri sera ha rigettato il ricorso del legale della donna, contro la decisione del tribunale del Riesame di disporre il carcere per la sua assistita. L'inchiesta riguarda richieste di denaro, seguite da minacce di ritorsioni, da parte della donna e da suo marito, già in carcere per una truffa, a due imprenditori toscani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
