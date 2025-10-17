Estorsione a due imprenditori toscani | va in carcere la figlia di Totò Riina

FIRENZE – Andrà in carcere Maria Concetta Riina, figlia maggiore del boss di Cosa nostra Totò Riina, accusata di estorsione aggravata. La Corte di Cassazione ha infatti rigettato il ricorso presentato dal suo legale, l’avvocato Francesco Olivieri, rendendo così esecutiva la misura cautelare disposta nei suoi confronti. Il provvedimento non è stato ancora eseguito. Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Firenze, la donna avrebbe minacciato due imprenditori toscani nel tentativo di ottenere denaro. In un primo momento il gip aveva respinto la richiesta di misura cautelare avanzata dai pm, ma la Direzione distrettuale antimafia di Firenze aveva fatto ricorso, ottenendo poi l’arresto dal tribunale del Riesame. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

