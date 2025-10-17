Estetista abusiva in un garage Acer a Imola | blitz della Finanza

Imola (Bologna), 17 ottobre 2025 - Una normale abitazione trasformata in un centro estetico improvvisato. È quanto hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Bologna, a seguito di una segnalazione della polizia locale del Nuovo Circondario Imolese. L’attività illecita si svolgeva all’interno di un garage, concesso in locazione dall’Acer, dove una donna italiana esercitava in maniera completamente abusiva la professione di estetista, senza alcuna autorizzazione e totalmente sconosciuta al fisco. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione dalla procura della Repubblica di Bologna, i militari della compagnia di Imola hanno effettuato l’accesso nei locali, trovando un ambiente allestito come un vero e proprio studio estetico ma privo di qualsiasi certificazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Estetista abusiva in un garage Acer a Imola: blitz della Finanza

Argomenti simili trattati di recente

TELE ONE. . . : Sventata occupazione abusiva nel quartiere Cruillas di Palermo. Ferrandelli “Iscriversi alla graduatoria dell’emergenza abitativa è l’unico modo per acquisire una casa, ogni - facebook.com Vai su Facebook

Imola, la guardia di finanza scopre estetista abusiva. Lo studio in un garage in affitto dall’Acer - 400 prodotti, contestate irregolarità relative a igiene e smaltimento dei rifiuti pericolosi ... Riporta ilnuovodiario.com

Imola, estetista abusiva in un garage della casa Acer: rischia oltre 30mila euro di multa - I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Bologna hanno scoperto un’estetista abusiva completamente sconosciuta al fisco ... Come scrive corriereromagna.it

Denunciata estetista "abusiva": stava applicando ciglia finte nel salotto di casa - Stava applicando ciglia finte a una cliente nel salotto di casa, allestito come un vero studio estetico, quando alla porta hanno bussato gli agenti. Segnala quotidianodipuglia.it