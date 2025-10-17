Estensi riapre La vittoria dei commercianti
E’ da poco passata l’una, i commercianti di Lido Estensi esultano, con le dita il segno della vittoria, un abbraccio oltre le vetrine che suona come una liberazione, qualcuno fa saltare il tappo di una bottiglia. Anas ha fatto retromarcia, verrà ripristinata la svolta all’ingresso sulla Romea del lido per chi arriva da Ferrara, Bologna, Venezia. L’annuncio dall’incontro in prefettura. Al tavolo il viceprefetto Rosanna Gamerra, Anas, la Provincia, le forze dell’ordine, vigili del fuoco, il sindaco Pierluigi Negri. "Abbiamo vinto perché siamo stati uniti", la gioia di Emanuela Carli, proprietaria del ristorante ’Dal Capitano’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
