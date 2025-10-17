Estate in oratorio per 12mila giovani quando le parrocchie diventano presidio di comunità
Sono oltre 12.000 le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi che nel corso dell’estate appena conclusa hanno partecipato alle attività in oratorio e alle vacanze organizzate da 22 parrocchie di Piacenza e della provincia. Insieme a loro hanno giocato, camminato, convissuto circa 100 educatori. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Scopri altri approfondimenti
Estate e inclusione all'oratorio: teatro, giochi, laboratori con i «Giovani in cammino» - Duecento bambine/i e ragazze/i da 6 ai 14 anni e con loro sessanta animatori, giovani che frequentano le scuole superiori (dal secondo al quarto anno), decine di attività diverse per ogni fascia di ... Da corriere.it
Piancastagnaio, apre l’oratorio. Il centro per i giovani realizzato con il contributo dei cittadini - Il 24 maggio l’inaugurazione dei nuovi spazi intitolati al patrono del paese San Filippo Neri. lanazione.it scrive
In oratorio? Quest’estate ci vado a Tambacounda - Sono partiti da Catania i primi giovani volontari che quest'estate vivranno un'esperienza di fraternità all'oratorio salesiano di Tambacounda, una delle regioni più povere del Senegal ... Segnala vita.it