Estate in oratorio per 12mila giovani quando le parrocchie diventano presidio di comunità

Sono oltre 12.000 le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi che nel corso dell’estate appena conclusa hanno partecipato alle attività in oratorio e alle vacanze organizzate da 22 parrocchie di Piacenza e della provincia. Insieme a loro hanno giocato, camminato, convissuto circa 100 educatori. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it