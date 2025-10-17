"Con il miglior trimestre dalla creazione del gruppo a oggi, celebriamo un traguardo che conferma la forza della nostra visione e il talento di un management giovane e brillante, capace di ottenere risultati eccellenti ovunque nel mondo e in qualsiasi contesto di mercato". Un misto di gioia e soddisfazione quello espresso dalle parole di Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato, e Paul du Saillant, vice amministratore delegato di EssilorLuxottica a conclusione del brillante terzo trimestre dell’anno appena conlcuso. EssilorLuxottica ha registrato infatti ricavi consolidati pari a 6. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - EssilorLuxottica, trimestre record. I ricavi volano a 6,8 miliardi (+11%)