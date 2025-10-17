Espulsa dal territorio una 33enne straniera condannata per mafia
Personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Avellino ha espulso, con accompagnamento in Nigeria, una 33enne pregiudicata per associazione di tipo mafioso e per il possesso di documenti di identificazione falsi.Procedura di Espulsione dopo la ScarcerazioneLa stessa, all’atto della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
LA POLIZIA ESEGUE UN'ESPULSIONE - Tra i reati commessi dal 44enne, alcuni risalenti a molti anni fa, quello di falsità nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione, ingresso illegale sul territorio dello stato, guida in stato di ebbrezza alcolica, rapina e lesion - facebook.com Vai su Facebook
SALERNO: LA POLIZIA DI STATO ESEGUE IL RIMPATRIO DI UN CITTADINO MAROCCHINO La Polizia di Stato, in data odierna, ha proceduto all’esecuzione dell’espulsione dal territorio nazionale – convalidata dal Giudice di Pace... - X Vai su X
Espulso cittadino straniero irregolare durante i controlli della Polizia di Stato - Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di controllo del territorio a Ravenna da parte della Polizia di Stato, negli ultimi giorni sono stati effettuati servizi mirati di vigilanza e prevenzi ... Scrive ravennawebtv.it
Cinque stranieri irregolari rintracciati dai poliziotti: sono 45 le persone espulse dalla Questura nel 2025 - Cinque cittadini stranieri irregolari sul territorio italiano sono stati rintracciati dagli agenti della polizia di Stato di Pordenone, impegnata in questi giorni ... Come scrive msn.com