Espulsa dal territorio una 33enne straniera condannata per mafia

Avellinotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Avellino ha espulso, con accompagnamento in Nigeria, una 33enne pregiudicata per associazione di tipo mafioso e per il possesso di documenti di identificazione falsi.Procedura di Espulsione dopo la ScarcerazioneLa stessa, all’atto della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

