Esplosione Verona lutto nazionale e funerali di Stato

L’esplosione di Verona. Una folla ha salutato i tre carabinieri morti nell’adempimento del dovere. Nel pomeriggio, a Padova, i funerali di Stato. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Esplosione Verona, lutto nazionale e funerali di Stato

Si terrà domani l'ultimo saluto ai tre carabinieri morti nell'esplosione avvenuta a Castel D'Azzano, in provincia di Verona

Esplosione Verona, in piazza Tebaldo il tributo ai carabinieri morti

Verona, lutto nazionale per i tre carabinieri morti a Castel d'Azzano - Il comandante generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, presente a Verona insieme al ministro Guido Crosetto, ha commentato: "Non abbiamo così tante perdite dalla strage del Pilastro e da Nassiriya"

Agnone si ferma per i carabinieri morti a Verona: lutto cittadino in occasione dei funerali di Stato - Il Comune di Agnone ha proclamato per oggi, 17 ottobre, il lutto cittadino in memoria dei tre carabinieri morti nell'esplosione di Castel d'Azzano.

Esplosione durante uno sgombero nel Veronese, morti 3 carabinieri: lutto nazionale e funerali di Stato. Fermati tre fratelli - CASTEL D'AZZANO (VERONA) (ITALPRESS) – Tre carabinieri deceduti dopo il crollo di un casolare.