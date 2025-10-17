Esplosione nel Veronese funerali di Stato per i tre carabinieri uccisi
Padova, 17 ottobre 2025 – Si sono celebrati a Padova i funerali di Stato dei tre carabinieri uccisi nell’esplosione di Castel D’Azzano (Verona). A ricordare Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, nella basilica di Santa Giustina, anche il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni con moltissime delegazioni di partiti. Applausi scroscianti non appena le bare vengono sollevate per fare ingresso in basilica. Le tre bare sonno avvolte nel tricolore e su ognuna c’è una foto. Nella chiesa in Prato della Valle sono giunti i presidenti di Senato e Camera, la premier Giorgia Meloni, con i ministri del Governo, Elly Schlein con una delegazione del Pd. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
