Esplosione e incendio in un' azienda di Camucia
Un'esplosione ha interessato un'azienda di elettronica a Camucia. Si tratta della Mb che si trova in località Vallone. Le fiamme hanno preso vigore e sono state visibili da lontano. Sul posto i vigili del fuoco impegnati a spegnere l'incendio che ha interessato un hub che, secondo le prime. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
