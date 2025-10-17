Esplosione distrugge auto Ranucci Solidarietà anche da Mattarella

Una bomba con un chilo di esplosivo ha distrutto le auto del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci e della figlia. Severa condanna dal Capo dello Stato e solidarietà unanime. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Esplosione distrugge auto Ranucci. Solidarietà anche da Mattarella

Una bomba distrugge l'auto di Sigfrido Ranucci: attivata da una miccia. Un passante ha visto un uomo incappucciato. L'esplosione ha coinvolto le macchine del conduttore di Report e della figlia, a Pomezia. Indaga l'Antimafia. #ANSA - X Vai su X

Bomba distrugge l’auto di Sigfrido Ranucci, Report: “Avrebbe potuto uccidere chi fosse passato durante esplosione” La solidarietà di Meloni e Crosetto. Indaga DDA - https://www.ilriformista.it/bomba-distrugge-lauto-di-sigfrido-ranucci-report-avrebbe-potuto-uc - facebook.com Vai su Facebook

Bomba distrugge l'auto di Sigfrido Ranucci: "Ordigno in grado di uccidere". Solidarietà di Mattarella e Meloni - L'esplosione davanti alla casa del conduttore di Report a Pomezia, danneggiata anche l'auto della figlia. adnkronos.com scrive

Ranucci, bomba distrugge le auto del giornalista e della figlia: “Ho ricevuto un lista infinita di minacce” - Attraverso un video condiviso sul suo account Instagram, Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, ha rivelato di essere stato vittima di un ... Scrive dailynews24.it

Bomba distrugge l’auto di Sigfrido Ranucci, Report: “Avrebbe potuto uccidere chi fosse passato durante esplosione”. Zero telecamere, usato “un chilo di esplosivo” - Una bomba è esplosa nella notte sotto l’auto del giornalista Sigfrido Ranucci, 64 anni, conduttore da anni della trasmissione ... Si legge su ilriformista.it