Esplosione distrugge auto Ranucci Solidarietà anche da Mattarella
Una bomba con un chilo di esplosivo ha distrutto le auto del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci e della figlia. Severa condanna dal Capo dello Stato e solidarietà unanime. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
