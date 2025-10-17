Una bomba con un chilo di esplosivo ha distrutto le auto del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci e della figlia. Severa condanna dal Capo dello Stato e solidarietà unanime. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Esplosione distrugge auto Ranucci. Solidarietà anche da Mattarella