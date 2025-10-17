Esplosione distrugge auto Ranucci Solidarietà anche da Mattarella

Tv2000.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bomba con un chilo di esplosivo ha distrutto le auto del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci e della figlia. Severa condanna dal Capo dello Stato e solidarietà unanime. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

esplosione distrugge auto ranucci solidariet224 anche da mattarella

© Tv2000.it - Esplosione distrugge auto Ranucci. Solidarietà anche da Mattarella

Altri contenuti sullo stesso argomento

esplosione distrugge auto ranucciAttentato a Sigfrido Ranucci: bomba distrugge l’auto sotto casa - La Direzione Distrettuale Antimafia di Roma indaga sull'esplosione che nella tarda serata di giovedì 16 ottobre 2025 ha distrutto le auto del giornalista Attentato a Sigfrido Ranucci: bomba distrugge ... Riporta panorama.it

esplosione distrugge auto ranucciAttentato al giornalista Sigfrido Ranucci: esplosione nella notte distrugge l'auto del conduttore di Report - Ordigno piazzato sotto la vettura davanti casa a Campo Ascolano: “Un chilo di esplosivo, poteva uccidere”. Da giornalelavoce.it

esplosione distrugge auto ranucciAttentato a Pomezia, bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci: "Poteva uccidere". VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attentato a Pomezia, bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci: 'Poteva uccidere'. tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Esplosione Distrugge Auto Ranucci