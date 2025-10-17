Esplosione di Castel D' Azzano mons Saba | Evento incomprensibile Crosetto Lo Stato non dimentica

«Proprio mentre celebravano il servizio per il bene comune, questi nostri fratelli, hanno sperimentato la convivialità del male». Così monsignor Gian Franco Saba, ordinario militare per l’Italia, nel corso dell’omelia per i funerali di Stato dei tre carabinieri morti martedì nell’esplosione del casolare a Castel d’Azzano, nel Veronese. Monsignor Saba ha poi parlato di una società in. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Esplosione di Castel D'Azzano, mons. Saba: "Evento incomprensibile". Crosetto. "Lo Stato non dimentica"

