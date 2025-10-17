Esplosione di Castel D' Azzano il padre di Davide Bernardello ai funerali | Hai realizzato il sogno di essere carabiniere

«Non ricordo l’ultima volta che ti ho preso in braccio e non sapevo fosse l’ultima volta, poi il tempo è passato e sei diventato quello che più desideravi: un carabiniere d’Italia». L’ha detto il padre di Davide Bernardello, uno dei tre carabinieri morti a Castel d’Azzano, in un breve ricordo letto al termine delle esequie alla Basilica di Santa Giustina. «Davide, hai potuto realizzare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

