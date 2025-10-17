Esplosione di Castel d' Azzano a Rimini commemorazione in onore dei carabinieri morti durante il servizio

In onore dei carabinieri caduti nell’adempimento del servizio in provincia di Verona, si è tenuto venerdì mattina (17 ottobre), presso il Comando Provinciale di Rimini, un momento di commemorazione per ricordare il loro sacrificio, nel giorno in cui a Padova si svolgeranno i solenni funerali alla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

