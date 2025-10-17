Esplose le auto del giornalista Sigfrido Ranucci e della figlia

Sui social il post del conduttore di Report: "Le deflagrazioni sono state così forti da scuotere l'intero quartiere". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Esplose le auto del giornalista Sigfrido Ranucci e della figlia

