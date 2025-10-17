Esplosa per un ordigno l’auto del giornalista Sigfrido Ranucci | indaga la Procura

Tempo di lettura: < 1 minuto Paura a Campo Ascolano, alle porte di Roma, dove ignoti hanno posizionato e fatto esplodere un ordigno nell'auto del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report. La deflagrazione ha interessato anche il veicolo di sua figlia. A renderlo noto il profilo facebook del programma Rai sui social: "Questa notte – si legge – un ordigno è stato piazzato sotto l'auto parcheggiata del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'auto è saltata in aria, danneggiando anche l'altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica.

