Esplode un ordigno sotto l’auto del conduttore di Report Sigfrido Ranucci
Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’automobile parcheggiata davanti a casa del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, nella zona di Campo Ascolano (Pomezia), alle porte di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
