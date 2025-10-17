Esplode l’auto di Sigfrido Ranucci a Campo Ascolano | Due bombe mia figlia era lì – Il video
Due esplosioni hanno distrutto le auto del giornalista Sigfrido R anucci e della figlia davanti casa a Campo Ascolano, in località Pomezia. È accaduto ieri, 16 ottobre, intorno alle ore 22. Le vetture erano parcheggiate davanti casa. Sono esplose e si sono incendiate. Il conduttore di Report parla di bombe: «Due ordigni hanno distrutto le automobili parcheggiate davanti casa a Campo Ascolano, alle porte di Roma. Le deflagrazioni sono state così forti da scuotere l’intero quartiere». L’auto di Ranucci esplosa a Campo Ascolano e la bomba. L’account X della trasmissione di Rai3 Report parla di una sola bomba: «L’auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. 🔗 Leggi su Open.online
