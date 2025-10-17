Esistono già 6 copie del Ponte sullo Stretto sparse nel mondo | hanno tutte una cosa in comune

Il Ponte sullo Stretto che dovrebbe unire Calabria e Sicilia sarà basato sulla Messina Type Deck. È una struttura pensata all'inizio degli anni '90 dall'ingegnere Bill Brown. Al momento viene già usata in cinque ponti sparsi in giro per il mondo: il prossimo sarà il New Xihoumen Bridge in Cina. 🔗 Leggi su Fanpage.it