Esequie Cc Patria servita con amore

17.06 "La vittoria sul mondo e sul male è anche l'amore di chi serve la patria". Così l'arcivescovo Gian Franco Saba, celebrando i funerali dei tre Carabinieri morti nell'esplosione durante uno sgombero a Castel d'Azzano. Il prelato li chiama per nome, Marco, Valerio e Davide: "I nostri fratelli hanno seguito la via del servizio per il bene comune". Durante l'omelia ha parlato di un evento "duro, doloroso e umanamente incomprensibile". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it