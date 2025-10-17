Ero molto preoccupata perché è anziana e cieca Ora è a casa e gioca in giardino | cagnolina ritrovata dopo 33 giorni grazie all’Intelligenza Artificiale

Una cagnolina cieca e anziana è stata ritrovata dopo 33 giorni di ricerche grazie a Love Lost, una piattaforma gratuita che utilizza l’intelligenza artificiale per rintracciare animali smarriti. L’episodio è avvenuto a San Antonio, in Texas, dove Sandy, 12 anni, si era allontanata da casa durante un temporale all’inizio di giugno. “Ero molto preoccupata e spaventata per lei, soprattutto perché è cieca e una cagnolina anziana “, ha raccontato la proprietaria Juliette Gonzalez. “ Avevo una paura tremenda “. Dopo giorni di ricerche nel quartiere e nei rifugi della zona, Gonzalez ha deciso di utilizzare Love Lost, un database nazionale che confronta le foto degli animali scomparsi con quelle degli esemplari arrivati nei rifugi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

