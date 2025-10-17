Erika Kirk mostra allo staff di Turning Point la medaglia della Libertà conferita al marito Charlie
In un video diffuso sui social, Erika Kirk mostra commossa allo staff di Turning Point USA la Medaglia presidenziale della libertà assegnata postuma al marito Charlie Kirk dal presidente Donald Trump. “Volevo che vedeste la medaglia. voi fate tutti parte della sua eredità”, dice Erika nel filmato, circondata dai collaboratori. Charlie Kirk è stato assassinato il 10 settembre 2025 durante un evento universitario nello Utah. Dopo la sua morte, Erika è stata nominata all’unanimità alla guida del movimento conservatore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
