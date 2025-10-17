Era morta anche lei Pamela Genini il caso choc dell’altra concorrente del reality di Vladimir Luxuria

Caffeinamagazine.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso di Pamela Genini è l’ennesimo femminicidio che scuote l’Italia: se ne occupano giornali e talk. A La Vita in Diretta Vladimir Luxuria, in lacrime, ha ricordato di averla conosciuta dieci anni fa: la modella partecipò al reality che lei condusse su Deejay Tv, L’Isola di Adamo ed Eva. Luxuria ha condiviso aneddoti e ha ribadito che, oltre a pene più severe per gli autori, servono più sensibilizzazione e educazione su questi temi, nei media e a scuola. Nel cast del 2015 figurava anche Polina Kochelenko. Nel 2021 il suo corpo fu ritrovato in un canale: le prime indagini parlarono di annegamento accidentale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

era morta pamela geniniFemminicidio Pamela Genini, gip: “Sapeva che stava morendo, ha sofferto”. Oggi l’autopsia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio Pamela Genini, gip: “Sapeva che stava morendo, ha sofferto”. Come scrive tg24.sky.it

era morta pamela geniniPamela Genini è la seconda donna morta dopo il reality di Vladimir Luxuria, prima del femminicidio un incidente misterioso - Pamela Genini, uccisa a Milano con 24 coltellate, non era una sconosciuta per Vladimir Luxuria. Si legge su alfemminile.com

era morta pamela geniniPamela Genini uccisa a 24 coltellate. «Minacciata da un anno. La giovane ha sofferto molto, si è accorta che stava morendo» - Non un litigio, «bensì una vera e propria spedizione» omicida «decisa almeno la settimana antecedente, se non prima ancora, munendosi del duplicato delle ... Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Era Morta Pamela Genini