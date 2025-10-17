Era morta anche lei Pamela Genini il caso choc dell’altra concorrente del reality di Vladimir Luxuria

Il caso di Pamela Genini è l’ennesimo femminicidio che scuote l’Italia: se ne occupano giornali e talk. A La Vita in Diretta Vladimir Luxuria, in lacrime, ha ricordato di averla conosciuta dieci anni fa: la modella partecipò al reality che lei condusse su Deejay Tv, L’Isola di Adamo ed Eva. Luxuria ha condiviso aneddoti e ha ribadito che, oltre a pene più severe per gli autori, servono più sensibilizzazione e educazione su questi temi, nei media e a scuola. Nel cast del 2015 figurava anche Polina Kochelenko. Nel 2021 il suo corpo fu ritrovato in un canale: le prime indagini parlarono di annegamento accidentale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

