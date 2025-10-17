Equitazione | Cathrine Laudrup-Dufour vince il Grand Prix di dressage a Herning

Cathrine Laudrup-Dufour è profeta in patria. La forte amazzone danese non sbaglia un colpo sul campo gara di Herning, dove si è aperta la stagione della FEI Dressage World Cup 2025-2026, riguardante la Western Europea League. L’atleta classe 1992 (che ha fatto parte della squadra della Danimarca, argento a Parigi 2024), in sella al suo Mount St John Freestyle, ha fatto segnare una ripresa da 81.935% dominando il Grand Prix nettamente. Alle sue spalle, in seconda e terza piazza infatti, si sono sistemati gli svedesi Maria von Essen (su Invoice) e Patrik Kittel (con Touchdown) mettendo insieme i rispettivi score di 73. 🔗 Leggi su Oasport.it

