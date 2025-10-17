Epstein e le orge con il principe Andrea i segreti di Virginia Giuffre | Jeffrey mi disse | Partorisci mio figlio Io scappai

Il primo contatto con Jeffrey Epstein, la prima violenza. Lei che di abusi ne aveva subiti fin dalla più tenera età dentro le mura di casa, poi per strada come lucciola ancora minorenne, e che finalmente pensava di essere riuscita a coronare il suo sogno: essere una massaggiatrice. Non poteva neanche lontanamente sospettare che inferno l’avrebbe intrappolata nei mesi successivi. Un orrore talmente forte da costringere Virginia Roberts Giuffre a rimanere in silenzio per anni: «Non potete neanche immaginare quanto ho subito. Inizialmente non volevo neanche denunciare, v olevo solo essere lasciata in pace ». 🔗 Leggi su Open.online