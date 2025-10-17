Epidemia | scuole chiuse Ed è allarme anche in Italia Cosa sta succedendo
Una potente ondata influenzale in netto anticipo rispetto alle medie stagionali sta sollevando forte preoccupazione in Giappone. Le autorità sanitarie locali hanno ufficialmente dichiarato lo stato di epidemia di influenza a seguito di un aumento significativo e anomalo dei contagi. I dati aggiornati al 10 ottobre registrano un totale di 6.013 casi, un numero eccezionalmente elevato per questa fase iniziale dell’anno. Questo fenomeno, che sta portando alla chiusura di numerose scuole, è visto con apprensione anche in Europa e in Italia per la sua potenziale replicazione. L’appello di Bassetti. L’infettivologo Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova e professore ordinario all’Università della stessa città, ha prontamente utilizzato i suoi canali social per lanciare un urgente appello alla prevenzione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
