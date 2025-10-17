Epidemia | scuole chiuse e allarme anche in Italia Cosa sta succedendo

Un’epidemia improvvisa, scoppiata in anticipo rispetto a ogni previsione, sta scuotendo l’Estremo Oriente. In pochi giorni i casi sono esplosi, costringendo le autorità locali a prendere decisioni drastiche, tra cui la chiusura di decine di scuole e la reintroduzione di alcune misure di contenimento. I numeri parlano di un boom di contagi che ha allarmato non solo le istituzioni del Paese colpito, ma anche gli esperti di tutto il mondo. In Italia, virologi e infettivologi seguono con attenzione l’evoluzione della situazione, segnalando un rischio concreto di un’ondata simile anche in Europa. Cosa sappiamo davvero di questa nuova minaccia? E, soprattutto, come possiamo proteggerci prima che arrivi alle nostre porte? La parola passa all’esperto. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Epidemia”: scuole chiuse e allarme anche in Italia. Cosa sta succedendo

