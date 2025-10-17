Ep691 – Castel d’Azzano scena muta per i Ramponi Oggi i funerali di Stato – Il Papa alla Fao | Un crimine l’uso della fame come arma

Strage di Castel d’Azzano, Dino e Franco Ramponi non rispondono al gip. Oggi funerali di Stato per i carabinieri morti con Mattarella e Meloni. Papa Leone XIV agli 80 anni della Fao: “L’uso della fame come arma di guerra è un crimine”. Sanremo 2026, 26 cantanti big in gara e quattro nuove proposte: ecco tutte le novità. Gianluca Gazzoli condurrà Sanremo Giovani. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

