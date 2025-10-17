Entella-Sampdoria 3-1 pagelle | difesa horror e centrocampo inesistente

Genovatoday.it | 17 ott 2025

Torna la solita Sampdoria in occasione del derby contro l'Entella. La formazione di Donati dimentica subito le buone cose mostrate contro il Pescara e offre una prestazione ampiamente insufficiente. Poco carattere, poche idee, possesso palla sterile, errori in difesa e attacco incapace di pungere. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

