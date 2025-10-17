Entella-Sampdoria 3-1 | lezione di calcio ' operaio' il derby è biancoceleste

Genovatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Entella travolge la Sampdoria e si aggiudica il primo storico derby ligure vincendo 3-1. Prestazione operaia e di grande sostanza della formazione di Chiavari, che dimostra di essersi calata subito nella mentalità della Serie B, conquistando tre punti preziosi nella corsa verso la salvezza. Il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

