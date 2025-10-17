Entella-Sampdoria 3-1 | lezione di calcio ' operaio' il derby è biancoceleste
L'Entella travolge la Sampdoria e si aggiudica il primo storico derby ligure vincendo 3-1. Prestazione operaia e di grande sostanza della formazione di Chiavari, che dimostra di essersi calata subito nella mentalità della Serie B, conquistando tre punti preziosi nella corsa verso la salvezza. Il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
La Sampdoria ha perso anche in casa dell'Entella per 3 a 1. Una sconfitta pesante, l'ennesima della stagione: cinque partite perse di cui due in casa contro Modena e Cesena. I blucerchiati hanno racimolato cinque miseri punti nelle prime 8 gare e sono in pie - facebook.com Vai su Facebook
Primo derby Entella-Sampdoria, striscioni di sfottò: "Lei viaggia spesso per l'Aurelia" https://ift.tt/0JswCUr https://ift.tt/HOm3jRh - X Vai su X
Calcio: Entella-Sampdoria 3-1 - Derby ligure, primo tra le due squadre, deciso dai gol di Debenedetti al 33' del primo tempo, Franzoni su rigore ... Segnala ansa.it
V. Entella-Sampdoria 3-1, trionfo biancoceleste al Sannazzari - La Virtus Entella scrive una nuova pagina della propria storia calcistica, sconfiggendo per 3- radioaldebaran.it scrive
Virtus Entella Sampdoria 3-1, il derby ligure va alla squadra di Chiappella! Passo indietro per i blucerchiati - Virtus Entella Sampdoria: i blucerchiati di Massimo Donati scendono in campo per l’8a giornata del campionato Serie B 2025- Scrive sampnews24.com