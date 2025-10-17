Enpa | No alla taglia di 3 euro per ogni nutria abbattuta in Veneto

Veronasera.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Ente nazionale protezione animali (Enpa) ha lanciato un appello diretto al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, chiedendo di ritirare il provvedimento che prevede, per l’abbattimento delle nutrie, un incentivo economico ai cacciatori di 3 euro per ogni animale ucciso. Per l'associazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Perla, ritrovata la cagnolina disabile rubata dal canile. L'Enpa aveva offerto una ricompensa di 1.000 euro: «Ancora non ci crediamo» - D'altrone, come aveva scritto la presidente dell'Enpa locale, si trattva dell'unico cane del luogo che non si lasciava intimorire ... Secondo ilgazzettino.it

enpa no taglia 3Enpa, da gennaio 3.441 procedimenti maltrattamento animali - Domani e dopodomani torna in cento piazze italiane la Giornata degli Animali Enpa, l'evento della Protezione Animali che ogni anno coinvolge centinaia di volontari per sensibilizzare cittadini e istit ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Enpa No Taglia 3