Energie sostenibili | il sindaco all’Albertelli-Newton
Questa mattina il Sindaco Michele Guerra ha incontrato i ragazzi e le ragazze di terza media dell’Istituto Comprensivo Albertelli-Newton, per un momento di confronto e dialogo sul tema delle energie sostenibili, argomento che gli studenti e le studentesse stanno approfondendo nel loro percorso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
