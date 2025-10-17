Energie sostenibili | il sindaco all’Albertelli-Newton

Parmatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il Sindaco Michele Guerra ha incontrato i ragazzi e le ragazze di terza media dell’Istituto Comprensivo Albertelli-Newton, per un momento di confronto e dialogo sul tema delle energie sostenibili, argomento che gli studenti e le studentesse stanno approfondendo nel loro percorso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Energie Sostenibili Sindaco All8217albertelli