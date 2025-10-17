Energia Chessa Eni | Una filiera unita può affrontare la trasformazione

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - Mettere al centro la connessione tra attori diversi, ma complementari. Unire le forze e fare rete per creare sinergie tra grandi aziende, Pmi, startup, università, attori finanziari e istituzioni in un momento storico in cui la transizione energetica rappresenta una della sfide più complesse degli ultimi tempi. Se ne è parlato al centro ricerche Eni di San Donato Milanese all'evento ‘Eni Supply Chain Day - Connecting Energies'. Un incontro durante il quale è emerso un quadro positivo e incoraggiante: la filiera di Eni risulta solida e performante. ( VIDEO ) “Riteniamo che la filiera dell'energia sia solida e sempre al nostro fianco, anche quando intraprendiamo nuovi progetti - ha affermato durante i lavori Costantino Chessa, Head of procurement Eni - Nel tempo ha dimostrato di essere pronta a rispondere alle sfide del momento. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Energia, Chessa (Eni): "Una filiera unita può affrontare la trasformazione"

