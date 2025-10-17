Enel vince l’Innova retail award per il miglior concept store nella categoria Negozi non alimentari

Enel si aggiudica il primo premio all’ Innova retail award nella categoria Negozi non alimentari – Concept grazie al suo innovativo customer hub, un nuovo paradigma del retail che ridefinisce il ruolo del punto vendita, trasformandolo in un ecosistema esperienziale, relazionale al servizio delle comunità. Il Gruppo è stato premiato per aver realizzato un nuovo concept esperienziale pensato come un customer hub che supera il concetto di negozio tradizionale, offrendo soluzioni integrate per famiglie e aziende e promuovendo un utilizzo dell’energia più consapevole. Con un design accogliente e consulenza personalizzata, il format accoglie i visitatori in spazi familiari e inclusivi, arricchiti da ledwall, vetrine digitali e strumenti di simulazione energetica che rendono ogni visita un’esperienza coinvolgente. 🔗 Leggi su Lettera43.it

