Endrick Juve dalla Spagna rilanciano | può lasciare il Real Madrid già a gennaio formula e dettagli della possibile operazione con i Blancos
Endrick Juve, dalla Spagna sicuri: l’esplosione di un altro talento chiude gli spazi al brasiliano, i bianconeri pronti all’assalto per gennaio. Una clamorosa occasione di mercato, un sogno che potrebbe diventare realtà. Per il calciomercato Juve si riaccende prepotentemente la pista che porta a Endrick, gioiello brasiliano classe 2006 del Real Madrid. Stando a indiscrezioni provenienti dalla Spagna, e riportate dal portale specializzato Fichajes.com, il club spagnolo potrebbe clamorosamente decidere di mettere sul mercato il ragazzo già a gennaio, aprendo a un prestito che ingolosisce i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
