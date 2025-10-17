Empoli vs Venezia ottava giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Si affrontano due squadre desiderose di tornare in massima serie, malgrado stia attraversando fortune alterne. Empoli vs Venezia si giocherà domenica 19 ottobre 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio Castellani. EMPOLI VS VENEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Nonostante il successo nell’ultimo turno contro il Sudtirol, la società ha deciso di esonerare il tecnico Pagliuca e chiamare Dionisi per cercare di dare una nuova identità al gruppo e riportare entusiasmo. Fin qui i toscani hanno totalizzato 9 punti in sette partite ed occupano il dodicesimo posto, di poco sopra la zona retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

