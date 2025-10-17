Empoli-Venezia allo stadio ‘Carlo Castellani’ | come cambia la viabilità
Domenica 19 ottobre 2025, alle ore 17.15, lo stadio Carlo Castellani di Empoli ospiterà l’ottava giornata del campionato di Serie BKT, con la sfida tra Empoli e Venezia. Di seguito riportiamo gli orari e le disposizioni relative alla chiusura della viabilità, stabilite per garantire l’ordine. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Questa sera inizia l’ottava giornata con la sfida di bassa classifica tra la matricola Virtus e i blucerchiati, ma al Barbera domenica si gioca il big match. Interessante Empoli-Venezia con l’esordio di Dionisi sulla panchina dei toscani - X Vai su X
Empoli-Venezia, la prevendita del settore ospiti tocca quota 214: gli aggiornamenti - facebook.com Vai su Facebook
Empoli-Venezia allo stadio ‘Carlo Castellani’: come cambia la viabilità - 15, lo stadio Carlo Castellani di Empoli ospiterà l’ottava giornata del campionato di Serie BKT, con la sfida tra Empoli e Venezia. Riporta firenzetoday.it
Serie B, Empoli-Venezia: modifiche alla viabilità - 15, allo stadio Carlo Castellani di Empoli si giocherà la ottava partita del campionato di Serie BKT tra Empoli e ... Lo riporta gonews.it
Empoli-Venezia, tutte le info sulla vendita dei biglietti - 00 di martedì 14 ottobre saranno in vendita i tagliandi per Empoli- Come scrive calciotoscano.it