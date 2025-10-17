Empoli-Venezia allo stadio ‘Carlo Castellani’ | come cambia la viabilità

Firenzetoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 ottobre 2025, alle ore 17.15, lo stadio Carlo Castellani di Empoli ospiterà l’ottava giornata del campionato di Serie BKT, con la sfida tra Empoli e Venezia. Di seguito riportiamo gli orari e le disposizioni relative alla chiusura della viabilità, stabilite per garantire l’ordine. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

empoli venezia stadio 8216carloEmpoli-Venezia allo stadio ‘Carlo Castellani’: come cambia la viabilità - 15, lo stadio Carlo Castellani di Empoli ospiterà l’ottava giornata del campionato di Serie BKT, con la sfida tra Empoli e Venezia. Riporta firenzetoday.it

empoli venezia stadio 8216carloSerie B, Empoli-Venezia: modifiche alla viabilità - 15, allo stadio Carlo Castellani di Empoli si giocherà la ottava partita del campionato di Serie BKT tra Empoli e ... Lo riporta gonews.it

Empoli-Venezia, tutte le info sulla vendita dei biglietti - 00 di martedì 14 ottobre saranno in vendita i tagliandi per Empoli- Come scrive calciotoscano.it

Cerca Video su questo argomento: Empoli Venezia Stadio 8216carlo