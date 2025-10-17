Emissione speciale NoiPA 17 ottobre supplenti e VVFF | l' accredito a fine mese
È stata fissata per il 17 ottobre la data per una nuova emissione speciale NoiPA. Questa procedura è destinata a liquidare le competenze per specifiche categorie di personale. L'accredito delle somme, come di consueto per queste operazioni, avverrà entro la fine del mese di ottobre. La data esatta dipenderà dai tempi di lavorazione bancaria successivi alla liquidazione.Destinatari dell'emissione speciale NoiPAL'emissione speciale NoiPA di metà ottobre è un appuntamento importante che riguarda il personale con contratti a tempo determinato. Nello specifico, i beneficiari di questo pagamento sono i supplenti brevi e saltuari del comparto scuola e il personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
