Emergenze umanitarie solidarietà in piazza | torna la campagna Biscotti Senza Frontiere
ANCONA- Domani, sabato 18 ottobre e domenica 19, Medici Senza Frontiere sarà in piazza Cavour, ad Ancona, per “Biscotti Senza Frontiere”, l’iniziativa a sostegno del Fondo emergenze di Msf che garantisce un intervento medico umanitario rapido e indipendente in contesti di emergenza, conflitto e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
