L’assegnazione di un solo posto di medico di medicina generale su 25 disponibili nell’ambito che comprende i Comuni di Settimo Milanese, Cornaredo, Vanzago, Pogliano Milanese e Pregnana. Il medico ha scelto proprio Settimo Milanese e il 1° settembre ha avviato il suo ambulatorio. All’appello, per sostituire quelli andati in pensione, ne mancano ancora due. L’apertura di un ambulatorio Medico Temporaneo in via C. D’Adda 4G in alcuni spazi messi a disposizione dal Comune. Otto servizi sui 18 previsti attivi all’interno della Casa di Comunità. Nessuna copertura per quanto riguarda la presenza di un medico h 24 e nemmeno per la figura dell’infermiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Emergenza medici di base a Settimo: "Abbiamo chiesto misure urgenti ma ancora aspettiamo soluzioni"